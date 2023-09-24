Суспільство

Британці хочуть повернутися до ЄС

24 Вересня 2023 15:09
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У центрі Лондона зібрався великий натовп прихильників вступу Великобританії до ЄС для участі у Національному марші, повідомляє The Observer.

«Brexit був величезною помилкою, ми всі – особливо робітничий клас і бідніші люди – розплачуємось за це, і нам потрібно щось із цим робити», – заявив один із демонстрантів.

Під час опитувань 60% населення країни та 80% людей віком до 25 років незмінно виступають за вступ до ЄС, зазначають учасники маршу. Член Європейського парламенту від Німеччини Террі Райнтке повідомила, що європейці ставляться до таких подій як марш з великою симпатією, а Великобританію розглядають як абсолютно невід’ємного партнера.

Відповідаючи на запитання про те, чи обговорювалося в Європарламенті можливе повернення Великобританії, вона зазначила: «Якби було бажання повернутися до ЄС, наші двері були б відчинені».


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