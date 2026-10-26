У США розповіли про підготовку нових переговорів щодо війни в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над організацією тристоронніх переговорів щодо війни Росії проти України. За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, Вашингтон уже “на порозі” такого формату.

Про це пише Bloomberg.

Джонсон розповів в інтерв’ю Fox News, що протягом вихідних говорив із Трампом та державним секретарем США Марко Рубіо.

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За його словами, американська адміністрація працює над завершенням війни та хоче провести тристоронні переговори.

“Вони хочуть провести тристоронні переговори. Вони вже на порозі цього”, — заявив Джонсон.

Спікер Палати представників зазначив, що навколо переговорного процесу залишається багато складових, однак адміністрація США “робить усе можливе”, щоб домогтися завершення війни.

Водночас Джонсон заявив, що Володимиру Путіну не можна довіряти і ставитися до нього потрібно відповідно.

Bloomberg також зазначає, що Кремль повідомляв про плани провести переговори щодо України в Абу-Дабі у листопаді.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні команд у першій половині листопада. За його словами, Київ готовий до переговорів у будь-який день, однак їх проведення залежить від російської сторони.