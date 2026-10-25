        Спорт

        Україна вперше за 13 років залишилася без медалей на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2026 18:58
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        Назар Чепурний. Архівне фото / Фото: Центральний спортивний клуб ЗСУ
        Назар Чепурний. Архівне фото / Фото: Центральний спортивний клуб ЗСУ

        25 жовтня збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної гімнастики в нідерландському Роттердамі, не здобувши жодної медалі. Востаннє українські гімнасти залишалися без нагород світової першості у 2013 році, а цього разу найближчим до подіуму був Назар Чепурний, якому не вистачило лише 0,016 бала до бронзи.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        Україну на чемпіонаті світу представляли десять спортсменів — п’ятеро чоловіків і п’ятеро жінок.

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        До чоловічої збірної увійшли Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Олег Верняєв та Назар Чепурний. Серед жінок виступали Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев і Крістіна Грудецька.

        Обидві українські команди не змогли пробитися до фіналів командних змагань. В особистих дисциплінах до вирішального етапу дістався лише Назар Чепурний.

        Чинний чемпіон Європи в опорному стрибку вийшов до фіналу своєї коронної дисципліни, однак завершив змагання на четвертій позиції.

        Від бронзової нагороди українця відділили лише 0,016 бала.

        Таким чином, уперше з 2013 року Україна завершила чемпіонат світу зі спортивної гімнастики без жодної медалі. На всіх світових першостях відтоді українські спортсмени здобували щонайменше одну нагороду.

        Загалом це шостий випадок в історії збірної України, коли її представники залишилися без медалей чемпіонату світу.


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