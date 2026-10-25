Україна вперше за 13 років залишилася без медалей на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

25 жовтня збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної гімнастики в нідерландському Роттердамі, не здобувши жодної медалі. Востаннє українські гімнасти залишалися без нагород світової першості у 2013 році, а цього разу найближчим до подіуму був Назар Чепурний, якому не вистачило лише 0,016 бала до бронзи.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україну на чемпіонаті світу представляли десять спортсменів — п’ятеро чоловіків і п’ятеро жінок.

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До чоловічої збірної увійшли Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Олег Верняєв та Назар Чепурний. Серед жінок виступали Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев і Крістіна Грудецька.

Обидві українські команди не змогли пробитися до фіналів командних змагань. В особистих дисциплінах до вирішального етапу дістався лише Назар Чепурний.

Чинний чемпіон Європи в опорному стрибку вийшов до фіналу своєї коронної дисципліни, однак завершив змагання на четвертій позиції.

Від бронзової нагороди українця відділили лише 0,016 бала.

Таким чином, уперше з 2013 року Україна завершила чемпіонат світу зі спортивної гімнастики без жодної медалі. На всіх світових першостях відтоді українські спортсмени здобували щонайменше одну нагороду.

Загалом це шостий випадок в історії збірної України, коли її представники залишилися без медалей чемпіонату світу.