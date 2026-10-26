        Події

        У Запоріжжі після російської атаки поранені четверо людей

        Вадим Вакаренко
        26 Жовтня 2026 07:17
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        Пожежа після російського удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА
        Пожежа після російського удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        У Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки поранені четверо людей. Серед постраждалих — дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків віком 40 та 61 рік.

        Про це повідомила Запорізька ОВА.

        Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля.

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        На місці одного з влучань виникла пожежа.

        Спочатку повідомлялося про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до двох, а пізніше — до чотирьох.

        Пораненим надають необхідну допомогу.

        Наслідки російської атаки уточнюються.

        Зруйнований приватний будинок у Запоріжжі після російської атаки / Фото: Запорізька ОВА

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