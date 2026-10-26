У Запоріжжі після російської атаки поранені четверо людей

У Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки поранені четверо людей. Серед постраждалих — дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків віком 40 та 61 рік.
Про це повідомила Запорізька ОВА.
Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля.
На місці одного з влучань виникла пожежа.
Спочатку повідомлялося про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до двох, а пізніше — до чотирьох.
Пораненим надають необхідну допомогу.
Наслідки російської атаки уточнюються.