У Запоріжжі після російської атаки поранені четверо людей

У Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки поранені четверо людей. Серед постраждалих — дві жінки віком 22 та 30 років і двоє чоловіків віком 40 та 61 рік.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля.

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На місці одного з влучань виникла пожежа.

Спочатку повідомлялося про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до двох, а пізніше — до чотирьох.

Пораненим надають необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки уточнюються.