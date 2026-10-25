У Празі десятки тисяч людей вийшли на протест проти уряду Бабіша

У центрі Праги десятки тисяч людей зібралися на Староміській площі, протестуючи проти планів уряду Андрея Бабіша змінити систему фінансування суспільного телебачення і радіо. Демонстранти побоюються втрати незалежності чеських суспільних мовників і вимагають відкликати законопроєкт.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

Попри дощову погоду, Староміська площа була майже заповнена ще за пів години до початку акції. Згодом люди зайняли всю площу та прилеглі вулиці, через що поліція обмежила доступ до центральної частини міста.

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Організатори навіть закликали учасників, які не змогли потрапити безпосередньо на площу, не намагатися пробитися крізь натовп.

Причиною протестів став законопроєкт уряду Бабіша, який передбачає скасування абонентської плати за суспільні медіа та переведення фінансування Чеського телебачення (ČT) і Чеського радіо (ČRo) на державний бюджет.

Уряд несподівано включив документ до порядку денного парламенту в п’ятницю, а вже вранці суботи депутати підтримали його проходження до другого читання.

Критики реформи вважають, що фінансування безпосередньо з бюджету зробить суспільних мовників залежними від політичних рішень уряду.

Організація “Мільйон миттєвостей для демократії”, яка організувала демонстрацію, звинуватила Бабіша та його уряд у спробі встановити державний контроль над телебаченням і радіо.

Представники організації також розкритикували процедуру розгляду законопроєкту. За їхніми словами, опозиції обмежували можливості впливати на засідання, а голосування призначили на 4:36 ранку.

Під час демонстрації учасники скандували “Ганьба!”, “Відставка!” та “Бабіша у смітник!”.

Організатори закликали керівників урядових партій визнати помилку, відкликати законопроєкт і припинити дії, які, на їхню думку, загрожують демократичним інститутам країни.

На підтримку протестувальників виступили відомі чеські актори, журналісти та представники профспілок.

Актор Томаш Ганак заявив, що незалежні Чеське телебачення та Чеське радіо є невіддільною частиною країни, за яку громадяни готові стояти під дощем і градом.

Представник профспілки працівників засобів масової інформації Ян Кржен заявив про готовність до страйку заради захисту працівників суспільних мовників.

Журналістка Ліда Ракушанова назвала події боротьбою за майбутній напрям розвитку Чехії.

Протестна акція завершилася виконанням державного гімну незадовго до 17:30.

Демонстрації на підтримку незалежності суспільних ЗМІ відбулися також в інших містах Чехії. У суботу люди вийшли на вулиці Брно, Ліберця та Чеських Будейовиць.

За оцінками місцевої влади, лише на площі Свободи в Брно зібралися близько чотирьох тисяч протестувальників.

Організатори анонсували наступну масштабну акцію протесту на 15 листопада на празькій рівнині Летна.