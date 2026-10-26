На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей

У США розповіли про підготовку нових переговорів щодо війни в Україні

На Новгород-Сіверщині після атаки загорілася будівля зерносховища. Там постраждала жінка.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України .

У Чернігівській області внаслідок російських атак постраждали двоє людей. У кількох районах області виникли пожежі на підприємстві, зерносховищі та складському приміщенні.