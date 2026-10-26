        Події

        На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей

        Вадим Вакаренко
        26 Жовтня 2026 08:17
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        Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу після російської атаки на Чернігівщину / Фото: ДСНС Чернігівщини
        Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу після російської атаки на Чернігівщину / Фото: ДСНС Чернігівщини

        У Чернігівській області внаслідок російських атак постраждали двоє людей. У кількох районах області виникли пожежі на підприємстві, зерносховищі та складському приміщенні.

        Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

        У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Внаслідок удару травмовано чоловіка.

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        На Новгород-Сіверщині після атаки загорілася будівля зерносховища. Там постраждала жінка.

        На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення.

        Також у Чернігівському районі горіла суха рослинність.

        Рятувальники ліквідували всі пожежі.

        Ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського удару на Чернігівщині / Фото: ДСНС Чернігівщини

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