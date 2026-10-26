На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей

У Чернігівській області внаслідок російських атак постраждали двоє людей. У кількох районах області виникли пожежі на підприємстві, зерносховищі та складському приміщенні.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Внаслідок удару травмовано чоловіка.
На Новгород-Сіверщині після атаки загорілася будівля зерносховища. Там постраждала жінка.
На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення.
Також у Чернігівському районі горіла суха рослинність.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.