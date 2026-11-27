Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить російським кораблям перевозити зброю або використовувати її для атак. За його словами, далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі РФ є відповіддю на російські атаки та обмежують можливості Москви фінансувати війну.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю BBC кореспондентці Сарі Рейнсфорд.

Зеленський прокоментував удар по російському кораблю в Лівії

Журналістка BBC запитала президента, чи не побоюється він, що атаки на російські кораблі за межами РФ, зокрема удар по кораблю “Меркурій” у лівійському порту, можуть призвести до розширення географії війни.

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Зеленський пояснив, що українські дипломати підтримують контакти з представниками інших країн, коли йдеться про операції в міжнародних водах або поблизу інфраструктури цих держав.

Президент наголосив, що йдеться про російські судна, які перебувають під санкціями або перевозять озброєння.

“Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити якусь зброю тощо. Це наша позиція”, — заявив Зеленський.

Журналістка також нагадала про критику з боку Італії, яка назвала порушення суверенітету Лівії помилкою, та запитала, чи вважає президент помилковим рішення атакувати корабель у порту іншої держави.

“Усі такі речі дуже небезпечні, і знову ж таки, наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами”, — відповів Зеленський.

Як удари по нафтовій інфраструктурі впливають на Росію

Говорячи про далекобійні удари по російських нафтових об’єктах, Зеленський наголосив, що вони є відповіддю на систематичні атаки РФ на українську енергетику та цивільну інфраструктуру.

“Вони атакували наш енергетичний сектор, цивільну інфраструктуру, електроенергію, газ, водопостачання і все інше. І ми завжди казали, що будемо відповідати”, — сказав президент.

За його словами, українські удари впливають на російську економіку та можливості Кремля фінансувати війну й нарощувати військовий потенціал.

Зеленський також нагадав, що різні держави, зокрема країни Глобального Півдня, неодноразово пропонували часткове припинення вогню, яке стосувалося б енергетики, експорту зерна та безпеки в Чорному морі. Однак, за словами президента, жодна із цих ініціатив не спрацювала.

“Але тепер вони відчують — після наших відповідей”, — заявив Зеленський.

Зеленський пояснив удари по Кримському мосту

Президент також прокоментував нещодавні атаки на Кримський міст, пов’язавши їх із систематичними російськими ударами по українських мостах.

За словами Зеленського, Росія атакувала українські мости понад сто разів, після чого Україна завдала ударів по Кримському мосту протягом двох днів поспіль.

Зеленський зазначив, що після цього Росія здійснила масовану атаку на Україну. Водночас він наголосив, що руйнування українських мостів було метою Путіна ще до ударів по Кримському мосту.

Нагадаємо, в інтерв’ю BBC Володимир Зеленський також розповів про підготовку України до важкої зими, дефіцит ракет Patriot та обмеження Starlink. За словами президента, Росія намагається розірвати сполучення між двома берегами Дніпра ударами по мостах, однак Україна захищатиме свою столицю будь-яким способом.