Росія атакувала Україну ракетами та 140 дронами: ППО знешкодила 115 цілей

У ніч на 26 жовтня Росія атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 140 ударними й імітаційними безпілотниками. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 115 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Серед 140 безпілотників були Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори “Пародія”. За даними Повітряних сил, 70 із них були реактивними.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, ППО збила або подавила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 безпілотників. Серед знешкоджених дронів 56 були реактивними.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 атака тривала, у повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників.