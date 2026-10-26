        Суспільство

        Росія атакувала Україну ракетами та 140 дронами: ППО знешкодила 115 цілей

        Вадим Вакаренко
        26 Жовтня 2026 08:35
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        Самохідна артилерійська установка Сил оборони веде вогонь по позиціях противника / Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
        Самохідна артилерійська установка Сил оборони веде вогонь по позиціях противника / Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

        У ніч на 26 жовтня Росія атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 140 ударними й імітаційними безпілотниками. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 115 повітряних цілей.

        Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        Серед 140 безпілотників були Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори “Пародія”. За даними Повітряних сил, 70 із них були реактивними.

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        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

        За попередніми даними, ППО збила або подавила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 безпілотників. Серед знешкоджених дронів 56 були реактивними.

        Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

        Станом на 08:00 атака тривала, у повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників.


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