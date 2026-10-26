Лула вчетверте переміг на виборах президента Бразилії, Болсонару відмовився визнавати поразку

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі президентських виборів і здобув історичний четвертий термін. Його суперник, сенатор Флавіу Болсонару, відмовився визнавати поразку та заявив, що вимагатиме анулювання результатів.

Про це пише Reuters.

Лула переміг із перевагою понад 4 млн голосів, хоча Болсонару посів перше місце у першому турі виборів.

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Флавіу Болсонару заявив, що оскаржуватиме результат через рішення судді Верховного суду продовжити голосування на дві години.

Водночас аналітики вважають скасування результату малоймовірним, зокрема через значний розрив між кандидатами та те, що сама кампанія Болсонару також просила продовжити голосування через дощі у південних регіонах країни.

Четвертий термін Лули

Для 80-річного Лули це ще одне політичне повернення. У 2018-2019 роках він перебував у в’язниці за корупційними звинуваченнями, які згодом були скасовані, після чого у 2022 році він переміг Жаїра Болсонару на президентських виборах.

Під час нинішньої кампанії позиції Лули певний час виглядали слабкими через невдоволення виборців корупційними скандалами та зростанням цін.

Однак, за словами соціологів, вища, ніж очікувалося, явка допомогла чинному президенту здобути перемогу.

У кампанії Лула наголошував на скороченні бідності та нерівності, а також на рекордно низьких рівнях безробіття, неписьменності та вирубування лісів за час його третього терміну.

Ринки відреагували падінням

Перемога Лули стала несподіванкою для фінансових ринків, які значною мірою розраховували на зміну влади.

Біржовий фонд у Токіо, що відстежує бразильський індекс Bovespa, після новини про перемогу Лули впав майже на 15%. Також очікується ослаблення бразильського реала щодо долара США.

Новий Конгрес може ускладнити роботу Лули

Четвертий термін Лули може виявитися одним із найскладніших, оскільки Бразилія обрала найбільш консервативний Конгрес із моменту повернення демократії у 1980-х роках.

Ліберальна партія Болсонару разом із союзниками може контролювати понад 280 місць у нижній палаті та до 50 місць у Сенаті.

Це дасть правим силам комфортну більшість в обох палатах і може посилити вплив Конгресу на бюджет, ключові законопроєкти та кадрові призначення.

Економічні виклики

Уряд прогнозує зростання економіки Бразилії наступного року лише на 2,3%.

Водночас державний борг перевищив 82% ВВП — це найвищий показник із часів пандемії.

Ще однією проблемою залишається висока заборгованість домогосподарств. Під час кампанії Лула запровадив тимчасову заборону на онлайн-ставки та представив нову програму списання боргів.

Перемога Лули також не дозволила Дональду Трампу отримати ще одного близького правого союзника в Латинській Америці.

Одразу після оголошення результатів Лулу привітали прем’єр-міністр Канади Марк Карні та низка латиноамериканських лідерів. На момент публікації Дональд Трамп та Державний департамент США результат виборів публічно не коментували.