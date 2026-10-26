На Харківщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей

У Харківській області внаслідок російських атак постраждали двоє людей. У кількох районах області виникли пожежі у житлових, виробничих та господарських будівлях.
Про це повідомила ДСНС України.
У Харківському районі горіли житловий будинок у Котлярах, виробнича будівля у Вільшанах та будівля в Дергачах.
На Лозівщині виникла пожежа господарської споруди у Лиманівці. У Краснопавлівці пошкоджено нежитлову будівлю, вікна багатоквартирного будинку та магазини. Там постраждали двоє людей.
На Чугуївщині горів житловий будинок у Миколаївці.
Ще одна пожежа виникла в Холодногірському районі Харкова.
Рятувальники ДСНС спільно з місцевою пожежною командою працювали над ліквідацією наслідків атак попри загрозу повторних обстрілів.