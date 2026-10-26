        Події

        На Харківщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей

        Вадим Вакаренко
        26 Жовтня 2026 08:54
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        Рятувальник ДСНС під час ліквідації пожежі після російської атаки на Харківщину / Фото: ДСНС Харківщини
        Рятувальник ДСНС під час ліквідації пожежі після російської атаки на Харківщину / Фото: ДСНС Харківщини

        У Харківській області внаслідок російських атак постраждали двоє людей. У кількох районах області виникли пожежі у житлових, виробничих та господарських будівлях.

        Про це повідомила ДСНС України.

        У Харківському районі горіли житловий будинок у Котлярах, виробнича будівля у Вільшанах та будівля в Дергачах.

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        На Лозівщині виникла пожежа господарської споруди у Лиманівці. У Краснопавлівці пошкоджено нежитлову будівлю, вікна багатоквартирного будинку та магазини. Там постраждали двоє людей.

        На Чугуївщині горів житловий будинок у Миколаївці.

        Ще одна пожежа виникла в Холодногірському районі Харкова.

        Рятувальники ДСНС спільно з місцевою пожежною командою працювали над ліквідацією наслідків атак попри загрозу повторних обстрілів.

        Наслідки російського удару по Харківщині: рятувальник біля осередку пожежі / Фото: ДСНС Харківщини

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