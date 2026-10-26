На Харківщині внаслідок російських атак постраждали двоє людей

У Харківській області внаслідок російських атак постраждали двоє людей. У кількох районах області виникли пожежі у житлових, виробничих та господарських будівлях.

Про це повідомила ДСНС України.

У Харківському районі горіли житловий будинок у Котлярах, виробнича будівля у Вільшанах та будівля в Дергачах.

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На Лозівщині виникла пожежа господарської споруди у Лиманівці. У Краснопавлівці пошкоджено нежитлову будівлю, вікна багатоквартирного будинку та магазини. Там постраждали двоє людей.

На Чугуївщині горів житловий будинок у Миколаївці.

Ще одна пожежа виникла в Холодногірському районі Харкова.

Рятувальники ДСНС спільно з місцевою пожежною командою працювали над ліквідацією наслідків атак попри загрозу повторних обстрілів.