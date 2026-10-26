Росіяни атакували Харків і 18 населених пунктів області: постраждали шестеро людей

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед них 14-річний хлопець.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові гострої реакції на стрес зазнали 60-річний чоловік і 14-річний хлопець.

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У Краснопавлівці Лозівської громади поранення отримали жінки віком 51 та 71 рік. В Ізюмі постраждали чоловіки віком 72 та 52 роки.

Російські війська застосували по Харківщині одну РСЗВ, дві керовані авіабомби, сім БпЛА типу “Герань-2”, один дрон “Молнія”, два FPV-дрони та ще 15 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено чотири вантажні автомобілі, легковий автомобіль, будівлю інтернет-магазину та адміністративну будівлю.

У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду в Золочеві, автомобіль у Довжику та автомобіль екстреної медичної допомоги в Карасівці.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі, приватний будинок і гараж в Осколі, дві складські будівлі в Архангелівці та Барвінковому, два приватні будинки в Капитолівці та ще один приватний будинок в Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджено електромережі та приватні будинки в Мерефі, складську будівлю та приватний будинок у Котлярах, а також два цивільні підприємства у Вільшанах і Дергачах.

У Лозівському районі пошкоджено гуртожиток у Краснопавлівці та господарчу споруду в Лиманівці. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у Миколаївці.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 53 людини. Загалом від початку роботи там зареєстровано 66 330 людей.

Також протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника в районах Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки. На Куп’янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

Пошкодження після російської атаки в Харківській області / Фото: Харківська ОВА

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що внаслідок російських атак на Харківщині постраждали двоє людей, а в кількох районах області виникли пожежі у житлових, виробничих та господарських будівлях.

