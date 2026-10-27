У Києві під час нічної атаки пошкоджено Олімпійський коледж імені Піддубного

Унаслідок нічного російського ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного. Юні спортсмени, які постійно проживають у закладі, під час атаки перебували в укритті й не постраждали.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

За його словами, в коледжі пошкоджено вхідну частину центрального корпусу, фоє легкоатлетичного манежу та склопакети в гімнастичному залі.

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Бідний зазначив, що перебуває на зв’язку з адміністрацією закладу. Сторони працюватимуть над відновленням пошкоджень, щоб студенти якомога швидше змогли повернутися до повноцінного навчання і тренувань.

Міністр також повідомив, що через зростання масштабів руйнувань спортивної інфраструктури Україна активізує роботу з міжнародними партнерами для залучення підтримки на відбудову спортивних об’єктів у межах проєкту Sports Recovery.

Збір коштів на відновлення спортивної інфраструктури вже відкрито через United24.

Будівля Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного / Фото: Facebook Матвія Бідного

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що внаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще 14 постраждали, а також були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену. Пізніше стало відомо, що після удару по Південному мосту у столиці запустили додаткові рейси City Express.