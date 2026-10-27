Після удару по Південному мосту в Києві запускають додатковий City Express – Корецький

Після масованої російської атаки на Україну уряд доручив прискорити відновлення Південного мосту в Києві, який зазнав пошкоджень разом з інфраструктурою метрополітену. Через обмеження руху у столиці посилюють наземний транспорт і запускають додаткові рейси Kyiv City Express у години пік.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Основний удар припав на Київ, під атакою також були десять областей.

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Одна людина загинула, щонайменше 16 постраждали.

Південний міст відновлюватимуть у пришвидшеному режимі

У Києві зафіксовано влучання у Південний міст та інфраструктуру метрополітену.

Корецький повідомив, що доручив Міністерству інфраструктури прискорити роботи, щоб відновити міст якомога швидше. Уряд, за його словами, надає необхідне сприяння.

Інші мости столиці працюють, однак навантаження на них зросло.

Як працює метро і наземний транспорт

“Зелена” лінія метро працює від “Сирця” до “Видубичів”. Далі, до “Червоного хутора”, поїзди не курсують, але станції працюють як укриття.

Щоб розвантажити “червону” лінію, у столиці запустили тимчасовий автобусний маршрут і збільшили кількість автобусів на маршрутах, які тепер курсують через Дарницький міст.

Крім того, разом з “Укрзалізницею” запускають додаткові рейси Kyiv City Express у години пік уже з вечора 27 жовтня.

Корецький також закликав місцеву владу стежити за навантаженням і за потреби додавати дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та міської електрички.

Наслідки російської атаки на столицю: рятувальники працюють у зоні пожежі / Фото: ДСНС Києва

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що внаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще 14 постраждали. Також були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену.

