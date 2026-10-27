На Харківщині за добу загинули троє людей, ще восьмеро постраждали

У Харкові та 12 населених пунктах області внаслідок російських атак протягом минулої доби загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, дитячий заклад, пошту, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули чоловіки віком 41 і 60 років. Поранення отримали 60-річна жінка та 77-річний чоловік, а 61-річний чоловік і 17-річна дівчина зазнали гострої реакції на стрес.

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У селищі Шевченкове загинула 74-річна жінка. Ще один 74-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

У Вільшанах Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, а 77-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Окремо внаслідок вибуху невідомого пристрою в лісі поблизу Кутузівки Вільхівської громади був поранений 43-річний чоловік.

Чим атакували Харківщину

По Шевченківському, Слобідському, Холодногірському та Новобаварському районах Харкова російські війська застосовували безпілотники та РСЗВ.

Загалом протягом доби по Харківщині застосували:

3 РСЗВ;

1 КАБ;

4 БпЛА типу “Герань-2”;

3 FPV-дрони;

111 БпЛА, тип яких встановлюється.

Що пошкоджено

У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, три цивільні підприємства, 12 автомобілів, адміністративну будівлю та 20 гаражів.

В Ізюмському районі пошкоджено складські будівлі у Барвінковому, два приватні будинки у Пісках-Радьківських і Борщівці та адміністративну будівлю в Ізюмі.

У Куп’янському районі в Шевченковому пошкоджено двоповерховий будинок, електромережі та автомобіль.

У Харківському районі пошкоджено гараж у Черкаській Лозовій, автомобіль у Дементіївці, приміщення пошти й автомобіль у Малій Данилівці, приватний будинок у Безруках, а також цивільне підприємство та приватні будинки у Вільшанах.

У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Миролюбівці та торговельні павільйони у Лозовій.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 151 людину. Від початку роботи там зареєстрували 66 481 людину.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили шість атак у районах Волохівського, Охрімівки, Шабельного та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку російські війська тричі намагалися покращити своє положення, наступаючи в бік Радьківки.