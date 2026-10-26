На Харківщині засудили чоловіка, який вчинив сексуальні злочини проти падчерки та 4-річної дитини

На Харківщині 55-річного чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі за сексуальні злочини проти двох дітей. Потерпілими стали його падчерка та 4-річна онука колишньої дружини.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, родина проживала в одному із сіл Чугуївського району.

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У червні 2015 року чоловік, скориставшись відсутністю інших членів родини, вчинив розпусні дії щодо своєї 11-річної падчерки. У серпні 2017 року він повторив свої дії, коли дівчинці було 14 років.

У прокуратурі зазначили, що чоловік залякував дитину, через що вона тривалий час не розповідала про те, що сталося.

Згодом подружжя розлучилося. У лютому 2023 року колишня дружина попросила чоловіка пригледіти за її 4-річною онукою — донькою його старшої падчерки.

Залишившись із дитиною наодинці, чоловік вчинив щодо неї дії сексуального характеру. Про це мати дівчинки дізналася пізніше, після чого родина звернулася до правоохоронців.

Вину довели в суді

Під час судового розгляду обвинувачений вини не визнав та заперечував свою причетність.

Водночас прокуратура заявила, що його вину підтвердила сукупність зібраних доказів. Психологічні експертизи також засвідчили наявність у потерпілих серйозних психологічних травм, пов’язаних із діями чоловіка.

Його визнали винним у розпусних діях щодо малолітньої особи та особи, яка не досягла 16 років, вчинених вітчимом, а також у сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років.

За сукупністю злочинів суд призначив чоловіку вісім років позбавлення волі.

Відомості про нього також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.