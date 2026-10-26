На Донеччині внаслідок російських атак загинув чоловік, ще 10 людей поранені

Протягом минулої доби російські війська завдали 1907 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще десятеро зазнали поранень.

Про це повідомила Національна поліція України.

Під російським вогнем перебували 11 населених пунктів: Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Донецьке, Олександрівка, Дмитро-Дар’ївка, Долина, Михайлівка, Надія, Очеретине та Сергіївка.

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Краматорськ російські війська атакували безпілотниками та шістьма авіабомбами “КАБ-250”. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще троє були поранені.

У Слов’янську зафіксували 18 влучань, переважно безпілотниками. Там постраждали четверо людей.

У селищі Донецьке поранено одну людину, пошкоджено приватний будинок.

Крім того, російські війська атакували FPV-дронами цивільних на дорогах. У Дмитро-Дар’ївці та Сергіївці поранення отримали по одній людині, також пошкоджено автомобілі.