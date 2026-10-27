Генштаб: за добу РФ втратила 1400 військових, 21 артсистему та два РСЗВ

За минулу добу російська армія втратила близько 1400 військових. Також Сили оборони знищили 21 артилерійську систему, дві РСЗВ та один засіб ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ за минулу добу:

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особовий склад — 1400 осіб;

артилерійські системи — 21;

РСЗВ — 2;

засоби ППО — 1;

наземні робототехнічні комплекси — 7;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1794;

автомобільна техніка та автоцистерни — 232;

спеціальна техніка — 1.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 жовтня 2026 року становлять близько 1 581 840 військових, 12 448 танків, 25 609 бойових броньованих машин, 51 653 артилерійські системи, 2241 РСЗВ, 1727 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів, 3025 наземних робототехнічних комплексів, 584 252 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5138 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 167 472 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4859 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.