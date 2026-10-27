        Суспільство

        В Олешках розпочався режим тиші для проведення гуманітарної місії — Лубінець

        Вадим Вакаренко
        27 Жовтня 2026 07:09
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        Зруйновані окуповані Олешки / Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)
        Зруйновані окуповані Олешки / Фото: (t.me/dmytro_lubinetzs)

        В Олешках на визначених територіях розпочався режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Українська сторона виконує досягнуті домовленості.

        Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

        Режим тиші почав діяти о 3:00 за київським часом та о 4:00 за московським на територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії.

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        За словами Лубінця, місію проводять спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

        “Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою”, — заявив Лубінець.

        Омбудсман зазначив, що надалі інформуватиме про ситуацію з урахуванням безпеки цивільних в Олешках та виконання досягнутих домовленостей.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Україна припиняє вогонь у районі Олешок на Херсонщині для проведення гуманітарної місії. У Генштабі зазначали, що режим тиші діятиме на визначених територіях і в установлені часові проміжки.


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