Колишня “Міс Швейцарія” звинуватила Дональда Трампа у зґвалтуванні — The Telegraph

Колишня модель і “Міс Швейцарія” Беатріс Койль заявила, що Дональд Трамп нібито зґвалтував її у 1993 році в нью-йоркському готелі Plaza. Її твердження увійшли до звіту демократів Палати представників США про ймовірні зв’язки Трампа зі злочинами Джеффрі Епштейна, тоді як Білий дім відкинув звинувачення.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, Койль розповіла співробітникам комітету демократів, що познайомилася з Трампом у 24-річному віці під час заходу, пов’язаного з конкурсом краси, у готелі Plaza, який тоді належав Трампу.

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За її словами, Трамп пообіцяв допомогти їй з отриманням візи та вступом до Нью-Йоркського університету.

Койль також стверджує, що після розмови з Трампом до неї підійшов Джеффрі Епштейн, назвав себе “найкращим другом Дона” та запросив її на вечірку в Мар-а-Лаго.

Що заявила Беатріс Койль

У звіті демократів стверджується, що представник Трампа запросив Койль зустрітися з ним у номері готелю Plaza.

За версією Койль, після того як вона зайшла до приміщення, Трамп нібито напав на неї та зґвалтував.

У звіті її слова описані як твердження про “жорстоке” зґвалтування, внаслідок якого, за її словами, було порвано сукню, а вона зазнала кровотечі та синців.

Койль також стверджує, що після цього Трамп повторив обіцянки допомогти з візою та вступом до університету і вимагав, щоб вона мовчала.

Раніше вона розповідала про домагання

У жовтні 2024 року Койль уже публічно звинувачувала Трампа в сексуальних домаганнях під час тієї ж зустрічі у Plaza Hotel.

Тоді вона розповідала, що Трамп цілував її, намагався підняти сукню та торкався її тіла. Водночас у тій версії подій Койль заявляла, що їй вдалося зупинити подальший розвиток ситуації.

The Daily Mail тоді також наводив слова давнього друга Койль, який стверджував, що вона вперше розповіла йому про небажані сексуальні дії Трампа приблизно за 20 років до публікації.

Білий дім заперечує звинувачення

У Білому домі відкинули нові твердження та назвали звіт політично мотивованою спробою демократів атакувати президента.

Представник Білого дому також заявив, що Трамп був “повністю виправданий” щодо всього, що стосується Епштейна.

У самому звіті демократів також наведені твердження ще чотирьох жінок, які звинувачували Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві.

Член комітету Джеймі Раскін заявив, що п’ять жінок прямо звинувачували Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві у присутності чи в оточенні Епштейна.

Звіт оприлюднили за тиждень до проміжних виборів у США.