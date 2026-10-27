В Одесі затримали студента, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби — СБУ

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі 21-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він збирав інформацію для підготовки диверсій, стежив за об’єктами та готував інформаційні провокації.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, у поле зору російських спецслужб студент потрапив під час пошуку “легких” заробітків у тематичних Telegram-чатах.

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На завдання кураторів він фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі для їх подальшого підпалу, стежив за об’єктом критичної інфраструктури регіону та намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця.

Планував провокації на рекламних сітілайтах

За даними СБУ, підозрюваний також готував інформаційні провокації для дестабілізації ситуації в Одесі.

Одним із завдань було зламати систему керування рекламними сітілайтами, щоб розміщувати на них російські пропагандистські матеріали.

Для цього, як стверджують у спецслужбі, він отримав від російських кураторів спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло змінювати зображення на рекламних конструкціях.

Наступним завданням мало стати розміщення прапора РФ на рекламному сітілайті в центрі Одеси.

Затримання та підозра

Співробітники СБУ задокументували діяльність фігуранта та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, який, за даними слідства, містив докази співпраці з російськими спецслужбами.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.