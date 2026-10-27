Росія понад 40 разів атакувала Дніпропетровщину: троє людей постраждали

У ніч на 27 жовтня російські війська понад 40 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Троє людей постраждали, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру, виникли пожежі.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.

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Троє постраждалих у Синельниківському районі

У Синельниківському районі російські війська завдали ударів по Шахтарській, Васильківській та Петропавлівській громадах.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі, виникли пожежі.

55-річну та 77-річну жінок у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще одна, 27-річна жінка, лікується амбулаторно.

За даними ДСНС, у районі горіли багатоповерховий житловий будинок, автомобілі, приватні оселі та господарські споруди.

Атаки на Нікопольський, Павлоградський і Кам’янський райони

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватний будинок.

У Павлоградському районі російські війська атакували Богданівську та Троїцьку громади. Понівечено приватну оселю та інфраструктуру.

У Кам’янському районі під ударом була Верхівцевська громада. Пошкоджено інфраструктуру, виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували всі займання.