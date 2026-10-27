Лідери Фінляндії та Норвегії провели телефонну розмову з Путіним: про що говорили

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 27 жовтня провели телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо війни Росії проти України та дипломатичних зусиль для її завершення. Перед дзвінком фінська та норвезька сторони консультувалися з Україною, а однією з цілей розмови було передати Путіну українські сигнали щодо майбутніх мирних переговорів.

Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії.

Ініціаторами дзвінка були Стубб і Стьоре. Розмова стала продовженням зустрічі, що відбулася 20 жовтня в Осло.

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Фінляндія та Норвегія наголосили, що залишаються довгостроковими партнерами України. Обидві держави мають спільний кордон із Росією, а завершення війни безпосередньо впливатиме на їхню безпеку та ситуацію в Європі загалом.

За даними фінської сторони, метою дзвінка було, зокрема, передати Путіну повідомлення України щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Стубб і Стьоре брали участь у розмові як керівники своїх держав і не представляли Європу в цілому.

“Розмова була прямою і предметною. Ми є сусідами Росії. Те, як завершиться ця війна, вплине на безпеку Фінляндії, Норвегії та Європи загалом. Завершення війни потребує прямих переговорів”, — заявив Стубб.

Стьоре наголосив на масштабних людських стражданнях і витратах, спричинених війною, а також на необхідності деескалації.

Контакти відновлюються на тлі нових дипломатичних зусиль

Як зазначає Bloomberg, це був перший прямий контакт Путіна з високопоставленими європейськими лідерами, які підтримують Україну, після розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером у липні.

Розмова відбулася на тлі відновлення спроб організувати переговори щодо завершення війни. Очікується, що наступного місяця в Абу-Дабі можуть відбутися тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

Фінляндія та Норвегія прагнуть також брати участь у дискусіях про майбутню архітектуру європейської безпеки після завершення війни.

Сибіга прибув до Гельсінкі після розмови

Вже після телефонної розмови Стубба і Стьоре з Путіним міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Фінляндії, який триватиме 27–28 жовтня.

У Гельсінкі запланована окрема тристороння зустріч міністрів закордонних справ України, Фінляндії та Норвегії. Вона має продовжити домовленості, досягнуті під час зустрічі Володимира Зеленського, Александра Стубба та Йонаса Гара Стьоре в Осло 20 жовтня.

Серед основних тем переговорів — додаткові засоби ППО для України, зміцнення енергетики, оборонна співпраця з нордичними країнами та дипломатичні зусилля для завершення війни.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що європейські міністри оборони та представники ЄС не бачать ознак готовності Володимира Путіна до миру. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас також попередила, що на Україну чекає “жорстока зима” і швидкого завершення війни очікувати не варто.