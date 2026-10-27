Зеленський обговорив зі Стуббом і Стьоре їхню розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре після їхнього телефонного дзвінка Володимиру Путіну. Сторони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі команд України, США та Росії, запланованої на листопад.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, Стубб і Стьоре детально поінформували його про розмову з російським керівником.

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Зеленський зазначив, що лідери Фінляндії та Норвегії закликали Путіна до реальних кроків із деескалації, зокрема щодо ударів по українській енергетиці та інфраструктурі.

Сторони також обговорили майбутню тристоронню зустріч на рівні української, американської та російської команд.

Окремо йшлося про можливі формати взаємодії з європейськими партнерами для підтримки дипломатичних зусиль, оборони України та спільної безпеки.

Зеленський наголосив, що Фінляндія та Норвегія як держави, що межують із Росією, мають особливий інтерес у надійних безпекових рішеннях.

“Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись”, — заявив президент.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо війни Росії проти України та дипломатичних зусиль для її завершення. Перед дзвінком вони консультувалися з Україною, а однією з цілей розмови було передати Путіну українські сигнали щодо майбутніх мирних переговорів.