Парламентські вибори в Ізраїлі: у Тель-Авіві затримали чоловіка з ножем, який наблизився до опозиційного політика

27 жовтня під час парламентських виборів в Ізраїлі у Тель-Авіві затримали чоловіка з ножем поблизу лідера партії “Демократи” Яїра Голана. Представники політика заявили про загрозливу поведінку затриманого, однак поліція наголосила, що спроби нападу не було.

Про це повідомляє ізраїльське видання Kikar HaShabbat.

Інцидент стався у парку Месіла в Тель-Авіві, де Яїр Голан проводив передвиборчий захід, закликаючи громадян брати участь у голосуванні.

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За версією представників партії “Демократи”, невідомий чоловік у куртці наблизився до політика, поводячись загрозливо. Охоронці зупинили його, а під час перевірки з-під одягу чоловіка випав великий ніж.

За даними правоохоронців, під час супроводу політика вони помітили під одягом чоловіка підозрілий предмет. Під час перевірки з’ясувалося, що він мав при собі ніж. Затриманим виявився мешканець Єрусалима віком близько 20 років. Його доставили до поліцейського відділку в Тель-Авіві для з’ясування обставин. У поліції зазначили, що наразі немає підстав вважати, що чоловік мав намір завдати шкоди Яїру Голану.

Сам політик пов’язав інцидент із політичною атмосферою в країні та звинуватив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в розпалюванні ворожнечі.

Інцидент стався в день парламентських виборів, які проходять в Ізраїлі 27 жовтня.

Як пише Reuters, це перші загальнонаціональні вибори після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та подальших воєн у регіоні. Головна боротьба точиться між партією “Лікуд” Нетаньягу та його політичними опонентами, серед яких партія “Демократи” Яїра Голана.

Голосування завершиться о 22:00 за місцевим часом. Після закриття дільниць очікуються перші результати екзитполів.