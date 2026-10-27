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        Харків під безперервними ударами РФ: дрони атакували ТЦ, метро та адмінбудівлю

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2026 17:20
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        Пошкоджений російським БпЛА гіпермаркет у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Пошкоджений російським БпЛА гіпермаркет у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

        27 жовтня росіяни завдали по Харкову серії ударів безпілотниками. Упродовж дня влучання зафіксували у Слобідському, Шевченківському та Холодногірському районах, одна людина дістала поранення.

        Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

        Вдень російський безпілотник вдарив по торговельному центру у Слобідському районі. Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, дрон влучив у будівельний гіпермаркет, що не працює. Постраждалих немає.

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        Також зафіксовано влучання у Шевченківському районі Харкова, одна людина дістала поранення.

        Унаслідок ще одного влучання у Шевченківському районі було пошкоджено приватний автомобіль та вхід до станцій метрополітену.

        У Холодногірському районі у результаті влучання БпЛА пошкоджено адміністративну будівлю.

        Також сьогодні вдень російські війська завдали ракетного удару по Дергачах Харківського району. За даними прокуратури, двоє людей дістали поранення, ще у трьох діагностували гостру реакцію на стрес. У місті пошкоджено приміщення підприємства, автозаправну станцію та автомобілі.


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