ЗСУ звільнили понад 1000 кв. км за дві операції: Зеленський розповів про три великі успіхи на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив про три знакові операції українських військових у 2026 році, дві з яких дозволили звільнити понад тисячу квадратних кілометрів території. Позиції України на фронті зараз залишаються найсильнішими за тривалий період війни.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня.

Першою знаковою операцією Зеленський назвав дії Десантно-штурмових військ, унаслідок яких українські захисники звільнили понад 800 кв. кілометрів.

Реклама

Реклама

Другою стала операція “Вівальді” на Донеччині, яку проводили в районах, де російські війська мали значні плани щодо наступу та здійснювали численні штурми.

“Більш ніж 200 кілометрів звільнили хлопці”, — зазначив Зеленський.

Третьою знаковою операцією президент назвав “Велес”, яку проводить 2-й корпус Національної гвардії України “Хартія” на Куп’янському напрямку.

Ця операція посилює українські позиції та демонструє російському командуванню, що його війська не досягають результатів, визначених політичним керівництвом РФ.

Президент подякував українським військовим за проведення операцій.

Окремо Зеленський наголосив, що у 2026 році позиції України на фронті залишаються найсильнішими за довгий час війни.

“Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України — зокрема, це стосується наших “петріотів” та інших засобів протиповітряної оборони, — то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично — в значно кращій позиції”, — резюмував президент.