Їхав на концерт, а потрапив під варту: у Швеції затримали екснардепа Святаша, — “Схеми”

Колишнього народного депутата Дмитра Святаша, якого в Україні засудили до 12 років ув’язнення за виправдовування російської агресії та шахрайство, затримали під час в’їзду до Швеції. Експолітик приїхав на концерт американського музиканта Стіві Вандера, однак його зупинила прикордонна поліція.

Про це повідомляє проєкт “Схеми” з посиланням на шведське видання Expressen та судові документи, які отримали журналісти.

За словами адвоката Святаша, офіційною підставою для відмови у в’їзді до Швеції стало рішення Польщі про заборону його повторного в’їзду. Інформацію про цю заборону внесли до спільної бази даних країн Шенгенської зони.

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Водночас захисник вбачає в рішенні політичний підтекст, називаючи свого клієнта “одним із найбільш розшукуваних в Україні”.

Нагадаємо, влітку 2024 року Дмитра Святаша заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень. Також з 2023 року колишнього депутата підозрюють у державній зраді.

Наразі Святаш перебуває під вартою Міграційної ради Швеції. Українські правоохоронці заявляють, що експолітик перебуває в розшуку.