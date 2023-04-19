Суд дозволив спецрозслідування справи харківського екснардепа Святаша

Шевченківський районний суд Києва погодив проведення стосовно колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Святаша спеціального досудового розслідування — за відсутності підозрюваного.

Як пише Медіапорт, копію ухвали суду щодо спецрозслідування опублікували на сайті Офісу генерального прокурора.

У документі зазначається, що Дмитра Святаша підозрюють у правопорушеннях одразу за низкою статей Кримінального кодексу України:

у вчиненні публічних закликів з метою зміни меж території або державного кордону України (ч. 1 ст. 110): як повідомляли у СБУ, у серпні 2022 року екснардеп «опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост, де закликав жителів окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти»;

у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190);

у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);

в організації підроблення документів та використання підробок (ч. 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 358).

«З дня повідомлення про підозру Святашу Д.В., а саме з 04.10.2019 по теперішній час, останній жодного разу не з’явився за вимогою до слідчого, прокурора та суду, що свідчить про його умисне ухилення від органів досудового розслідування та суду та перешкоджання виконанню процесуальних дій та встановленню істини у даному кримінальному провадженні», — йдеться в ухвалі.

За даними слідства, екснардеп просив тимчасового прихистку в росії. Наразі він за межами України, де саме — правоохоронцям невідомо.

Відтак, суд дозволив проводити спеціальне досудове розслідування — за відсутності підозрюваного.