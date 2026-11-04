У скам’янілостях динозавра учені вперше виявили сліди крові віком 115 млн років

У скам’янілих кістках динозавра віком близько 115 мільйонів років уперше хімічно підтвердили наявність компонентів крові. Дослідники виявили збережені біомолекули та мінералізовані червоні кров’яні клітини.

Про це пише Popular Science.

Результати дослідження опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Міжнародна команда палеонтологів виявила у скам’янілостях молекулярні компоненти еритроцитів, а також геми — сполуки, яка містить залізо та входить до складу гемоглобіну.

Автори роботи зазначають, що це перший випадок, коли в рештках динозавра вдалося хімічно ідентифікувати такі сполуки, що переносять кисень.

“Це справді знакове відкриття”, — заявила співавторка дослідження, хімік Університету Кертіна Кліті Грайс.

За її словами, результати ставлять під сумнів давні уявлення про те, що такі біомолекули, як гемоглобін, не можуть зберігатися протягом десятків мільйонів років.

Кров знайшли у кістках молодого динозавра

Сліди крові виявили у скам’янілих кістках кінцівок молодого Aratasaurus museunacionali.

Цей теропод жив у ранньому крейдяному періоді на території сучасного північного сходу Бразилії. Його рештки знайшли у 2008 році.

Скам’янілості свідчать, що динозавр був завдовжки понад 3 метри та важив близько 34 кг. Водночас тварина була молодою, тому могла виростати значно більшою.

Під час дослідження тонких зрізів кісток учені виявили мінералізовані компоненти червоних кров’яних клітин, а також складний оксид марганцю — гаусманіт.

Саме ця речовина, за висновками дослідників, могла допомогти зберегти структури геми та інші біомолекули крові, зокрема амінокислоти колагену.

Як кров могла зберегтися мільйони років

Автори дослідження припускають, що така незвичайна збереженість стала можливою завдяки швидкому похованню решток у середовищі, багатому на мікроорганізми, але з низьким вмістом кисню.

Ці умови могли сприяти мінералізації клітинних структур і збереженню молекулярних компонентів крові.

Дослідники вважають, що відкриття може мати значення для подальшого розвитку молекулярної палеонтології.

Вивчення таких зразків може допомогти краще зрозуміти еволюцію крові, метаболізм динозаврів та рівень їхньої фізичної активності.

Автори також зазначають, що сам факт збереження настільки крихких біомолекул протягом мільйонів років може мати значення і для пошуку слідів давнього життя за межами Землі.