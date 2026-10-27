У Кремлі не розраховують на завершення війни: Лавров заявив про тенденцію до загострення бойових дій

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна в Україні триватиме та має тенденцію до загострення. Водночас він зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа, попри військову підтримку України, відкрита до діалогу з Москвою.

Як повідомляє МЗС РФ, про це Сергій Лавров заявив 27 жовтня під час зустрічі з керівниками та головними редакторами африканських ЗМІ в Москві, повідомляє російське агентство ТАСС.

“Ця війна триватиме, і вона, я б навіть сказав, має тенденцію до загострення. Особливо зараз, коли, наприклад, адміністрація президента США Дональда Трампа, попри всі свої дії на підтримку України (передавання озброєнь, які продаються європейцям, надання супутникової інформації), відкрита до діалогу з нами й відкрито виступає за те, щоб цей діалог розвивався, поглиблювався та охоплював якомога більше напрямів”, — заявив Лавров.

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За словами російського міністра, європейські країни до останнього відмовлялися від будь-яких контактів із Росією, однак тепер почали говорити про необхідність їх відновлення.

Коментуючи телефонну розмову Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, Лавров заявив, що європейці прагнуть “втиснутися” в переговорний процес щодо України.

Також він назвав європейських лідерів, які продовжують підтримувати Київ попри погіршення ситуації у власних країнах, “політичними мазохістами”.

Лавров звинуватив Європу в інформаційній війні проти Росії. За його твердженням, європейські країни намагаються таким чином утриматися на плаву, але це “вдається їм дедалі гірше”. А визначення Росії як загрози, за його словами, прирікає Захід на ізоляцію.

“У доктринальних документах Сполучених Штатів Росію також визначено як щось, із чим потрібно боротися. Звісно, це не сприяє розвитку нормальних відносин на міжнародній арені. По суті, це прирікає Захід на ізоляцію в питаннях долучення до перспективних багатосторонніх ініціатив, які нині визначають порядок денний майбутнього”, — зазначив Лавров.