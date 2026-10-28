Втрати РФ за добу: понад 1500 військових і 21 артилерійська система

За минулу добу російська армія втратила близько 1510 військових. Також Сили оборони України знищили 21 артилерійську систему, сім наземних роботизованих комплексів і дві крилаті ракети.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ за минулу добу:

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особовий склад — близько 1510 осіб;

артилерійські системи — 21;

наземні робототехнічні комплекси — 7;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1543;

крилаті ракети — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 266.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року становлять близько 1 583 350 військових, 12 448 танків, 25 609 бойових броньованих машин, 51 674 артилерійські системи, 2241 РСЗВ, 1727 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів, 3032 наземні робототехнічні комплекси, 585 795 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5140 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 167 738 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4859 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.