Москва заявила про атаку понад 600 дронів: закривали три аеропорти

У ніч проти 29 жовтня російська влада заявила про масштабну атаку безпілотників на Московський регіон. За словами мера Москви Сергія Собяніна, у напрямку регіону нібито летіли 613 БпЛА, з яких 231 був нейтралізований на підльоті до столиці.

Про це повідомляє “Интерфакс”.

За словами Собяніна, атака тривала з 20:30 28 жовтня до 07:00 29 жовтня. Він стверджує, що більшість дронів було знищено на дальніх підступах до Московського регіону.

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На тлі атаки аеропорти Домодєдово, Внуково та Жуковський тимчасово припиняли прийом і відправлення літаків. Обмеження зняли близько 06:45 за московським часом.

Через закриття повітряного простору два пасажирські літаки, які прямували з Туреччини до Москви, були змушені розвернутися, повідомив ТАСС із посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах.

Російське видання ASTRA писало, що ввечері в Московській області оголосили загрозу атаки безпілотників. Читачі видання також повідомляли про вибухи поблизу Наро-Фомінська приблизно за 56 км від МКАД та про серію вибухів у напрямку Калузької області.

Інформації про можливі руйнування або постраждалих у наведених повідомленнях немає.