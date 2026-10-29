У США відмовилися з’ясовувати, хто наказав уповільнити Starlink в Україні

Офіс генерального інспектора Пентагону відмовився проводити окреме розслідування нещодавніх обмежень у роботі Starlink і Starshield для України. Це викликало занепокоєння в Конгресі США через вплив Ілона Маска на критично важливу для української оборони систему супутникового зв’язку.

Про це повідомляє Associated Press.

Раніше група з дев’яти сенаторів — чотирьох республіканців і п’ятьох демократів — звернулася до генерального інспектора Пентагону з проханням перевірити, хто саме стояв за обмеженнями Starlink і Starshield, про які цього місяця повідомляли українські посадовці.

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За словами української сторони, уповільнення зв’язку заважало використовувати систему для перехоплення швидкісних російських ударних дронів.

У відповіді сенаторам офіс генерального інспектора заявив, що порушені питання “краще адресувати” Військово-повітряним силам США.

Сенаторка Джин Шахін, демократка та старша представниця своєї партії в Комітеті Сенату із закордонних справ, назвала це рішення тривожним.

“Викликає занепокоєння те, що генеральний інспектор, очевидно, вирішив не розслідувати перебої супутникового зв’язку, від якого Україна залежить для захисту цивільних”, — заявила вона.

Хто наказав обмежити Starlink

За даними AP, адміністрація Дональда Трампа давала суперечливі пояснення щодо того, хто ухвалив рішення про обмеження роботи системи.

Ілон Маск визнав, що SpaceX обмежувала роботу Starlink в Україні, стверджуючи, що Київ порушував умови використання сервісу. Українські посадовці це заперечували.

Водночас Маск заявив, що зміни в роботі Starshield контролювалися урядом США.

Дональд Трамп говорив, що не наказував запроваджувати жодних обмежень, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс натякав на координацію між Білим домом і Маском.

Офіс генерального інспектора Пентагону пояснив, що “ретельно розглянув” запит Конгресу й вирішив, що ці питання має розглядати саме Міністерство оборони.

У відомстві додали, що можуть переглянути рішення, якщо з’явиться нова інформація.

Сенатори хотіли з’ясувати роль уряду США

Законодавці просили перевірити, чи давали посадовці Пентагону або інших американських відомств вказівки, погоджували або заздалегідь знали про зміни в обміні розвідданими, системах попередження або роботі Starlink і Starshield для України.

За словами співрозмовника AP у Конгресі, законодавців цікавлять два головні питання: чи були причетні до обмежень представники американського уряду і чи міг Маск використати прогалини в існуючих правилах.

Ця інформація, за його словами, необхідна для подальшого парламентського контролю та можливих законодавчих змін.

Це не перший конфлікт навколо Starlink

AP нагадує, що це не перший випадок, коли Маск втручався в роботу Starlink для України.

У 2022 році він наказав відключити систему в окремих районах, зокрема біля Херсона та Донецька, пояснюючи це побоюваннями щодо можливої ескалації з Росією.

Після нових обмежень цього місяця фінська супутникова компанія Iceye оголосила про партнерство з Nokia та Міністерством оборони України для розвитку власних супутникових комунікаційних можливостей України.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський заявив про перебої в роботі Starlink/Starshield, які, за його словами, впливали на здатність України перехоплювати російські дрони. Президент також зазначав, що не знає, хто саме ухвалив рішення про обмеження роботи сервісів.

