Україна отримує лише 12 ракет до Patriot на місяць – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році Україна отримує в середньому лише 12 ракет-перехоплювачів до систем Patriot на місяць, тоді як фактичні потреби значно вищі. Окремо він повідомив, що обмеження роботи Starlink/Starshield впливало на ефективність перехоплення російських дронів і, за його словами, стало одним із чинників загибелі цивільних.

Про це пише Укрінформ.

За словами Зеленського, програма PURL охоплює постачання різних видів американського озброєння, зокрема боєприпасів для F-16, HIMARS, Patriot та ракет AIM.

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Однак саме з ракетами до Patriot ситуація залишається найбільш складною.

“12 ракет на місяць, у середньому — ось, що ми отримуємо в 2026 році”, — заявив президент.

Він зазначив, що пошуком додаткових ракет-перехоплювачів доводиться займатися постійно, домовляючись із різними країнами про передачу невеликих партій.

За словами Зеленського, цього місяця Україна використала 35 ракет до Patriot, тоді як у затвердженому американському пакеті було лише 12. Ще 23 ракети Києву довелося шукати в інших партнерів.

Президент також розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку просив схвалити окремий “зимовий пакет” засобів ППО.

Зеленський пов’язав обмеження Starlink із втратами серед цивільних

В іншій заяві Зеленський повідомив, що сповільнення роботи Starlink/Starshield негативно вплинуло на здатність України перехоплювати російські безпілотники.

“Звісно, цивільні гинули під час відімкнення Starlink/Starshield. Із різних причин, і це одна з них”, — сказав він.

За словами президента, зараз Україна знищує близько 90% “Шахедів”, тоді як після початку обмежень ефективність перехоплення падала до 50–75%.

Зеленський зазначив, що не знає, хто саме ухвалив рішення про сповільнення роботи сервісів — SpaceX чи хтось із представників американської влади.

Він також повідомив, що Starshield використовувався для роботи реактивних дронів-перехоплювачів. Зокрема, перехоплювач “Барс”, який працював через Starshield, став першим українським дроном такого типу, що знищив реактивний російський безпілотник.

“Ми були дуже раді. А потім Starshield перестав працювати”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна використовує Starshield проти російських військових лише на своїй території, а сама система також широко застосовується для логістики та забезпечення підрозділів.

За даними Укрінформу, в середині жовтня швидкість роботи Starlink в Україні була обмежена до 161 км/год, що унеможливлювало його використання на перехоплювачах реактивних “Шахедів”. Наразі роботу системи відновлено.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський заявив: територіальні питання, які Росія пов’язує із завершенням війни та гарантіями безпеки, можуть обговорюватися лише на рівні лідерів України та Росії. Він також розповів, що серед можливих компромісних варіантів раніше обговорювали демілітаризовані зони.

