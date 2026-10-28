Зеленський назвав умову для обговорення територіальних питань із Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні питання, які Росія пов’язує із завершенням війни та гарантіями безпеки, можуть обговорюватися лише на рівні лідерів України та Росії. Водночас Київ готовий розглядати окремі компромісні формати, зокрема демілітаризовані зони, але остаточні рішення не можуть ухвалювати переговорні команди.

Про це пише Укрінформ.

За словами Зеленського, партнери України не заглиблювалися в територіальне питання, оскільки знають, що для Києва воно є “червоною лінією”.

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“Це питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає”, — заявив президент.

США пропонували демілітаризовані зони

Зеленський розповів, що ще в межах так званого “28-пунктного плану” американська сторона пропонувала створення демілітаризованих зон.

Серед варіантів обговорювали території Донбасу та Кінбурнську косу. Зокрема, йшлося про можливість створення буферної або демілітаризованої зони по обидва боки від лінії зіткнення.

“Як компроміс, ми були готові це проговорювати”, — сказав Зеленський.

Щодо Кінбурнської коси, за його словами, американська сторона пропонувала зробити частину території демілітаризованою та передати її під контроль України.

Президент також зазначив, що питання демілітаризованих зон знову порушували під час переговорів, пов’язаних із так званою “дизельною угодою”.

Водночас, за словами Зеленського, наразі просування в цьому питанні немає.

Зустріч в Абу-Дабі залежить від США

Окремо президент заявив, що проведення тристоронньої зустрічі переговорних команд України, США та Росії в Абу-Дабі тепер залежить насамперед від американської сторони.

За його словами, Україна та Росія підтвердили готовність до такого формату.

“Сьогодні Абу-Дабі залежить від американської сторони”, — сказав Зеленський.

Він пояснив це тим, що зараз основна увага Вашингтона зосереджена на ситуації на Близькому Сході.

Переговори технічних команд планують провести у першій половині листопада.

Росія, за оцінкою партнерів, налаштована на зустріч

Після телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним європейські лідери передали Зеленському, що Москва, за їхнім враженням, серйозно налаштована на переговори в Абу-Дабі.

За словами президента, серед можливих тем майбутньої зустрічі — перші кроки з деескалації, зокрема щодо енергетики та ситуації на морі, обмін полоненими та їхнє повернення додому.

Також сторони можуть обговорити, у якому форматі надалі могла б відбутися тристороння зустріч уже на рівні лідерів.

“Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами”, — зазначив Зеленський.

Окремим питанням залишаються гарантії безпеки для України. За словами президента, Київ очікує їх як від США, так і від європейських партнерів, тоді як Росія також порушує питання власних гарантій безпеки.

Зеленський наголосив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, які Росія постійно включає до порядку денного переговорів, однак для цього необхідний прямий діалог на найвищому рівні, а не лише обмін проєктами документів між переговорними командами.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів України, США та Росії в листопаді. Очікується, що сторони обговорять подальший формат переговорів і можливі кроки до деескалації.

