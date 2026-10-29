У Кремлі назвали терміни тристоронніх переговорів України, США та Росії

Тристоронні переговори представників України, США та Росії відбудуться після 4 листопада. Точну дату ще не визначили, а Москва заявляє, що вона залежатиме, зокрема, від ситуації на полі бою.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляють росЗМІ.

“Дата теж буде. Зрозуміло, що це буде після 4 листопада”, — сказав Ушаков.

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За його словами, конкретний час проведення консультацій залежатиме “від обстановки на полі бою і взагалі обстановки”.

Коментуючи слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про можливе проведення тристоронніх консультацій 4 листопада, Ушаков заявив, що Москва “поки ще не передавала жодних сигналів”.

Він також повідомив, що склад російської делегації оголосять пізніше.

“У нас кістяк є, звісно, але склад, я думаю, найближчим часом буде визначений”, — сказав помічник Путіна.

Ушаков окремо наголосив, що йдеться про контакти саме на рівні представників Росії, України та США.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський анонсував новий раунд переговорів України, США та Росії в листопаді. Очікується, що зустріч відбудеться на рівні переговорних команд сторін.

