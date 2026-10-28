The Sun: Зеленський назвав можливу дату переговорів України та Росії

Україна готова до прямих мирних переговорів із Росією за посередництва США в будь-якому форматі, зокрема щодо найбільш чутливих питань. Водночас Київ наполягає на прискоренні дипломатичного процесу та не готовий погоджуватися на мир за будь-яку ціну.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The Sun.

За інформацією видання, спочатку переговори планували провести наприкінці листопада, однак Зеленський припустив, що вони можуть відбутися вже 10 листопада. Українська сторона пропонувала провести зустріч ще раніше — у неділю, 1 листопада, проте готова зачекати до завершення проміжних виборів у США. Президент наголосив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, зокрема щодо питань, які є чутливими для української сторони.

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“Звичайно, без надії ніхто не може жити. Ми готові говорити, ми готові до переговорів у будь-якому форматі, ми навіть готові обговорювати будь-які теми, чутливі для нас. Можливо, навіть несправедливо обговорювати деякі питання, але ми готові, тому що я не хочу створювати враження, ніби ми зупиняємо переговорний процес”, — заявив президент.

Водночас Зеленський попередив, що Україна не погодиться платити надмірну ціну за мир.

Він також закликав президента США Дональда Трампа змінити підхід до Росії. На думку Зеленського, Сполучені Штати мають залишатися нейтральними, але водночас усвідомлювати, що саме Росія є агресором.

“Якщо Сполучені Штати, наш сильний партнер, розуміють, що мета Путіна — окупувати нас і знищити нас, вони не можуть бути на боці Путіна”, — наголосив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи наближається війна до завершення або подальшого загострення, президент зазначив, що це залежить від рішень різних країн та їхніх лідерів.

“Дуже складно відповісти. Я маю на увазі, що все в цій війні залежить від волі різних країн або лідерів. Сподіваюся, ми знайдемо шлях”, — сказав він.

Окремо Зеленський повідомив, що заплановані на понеділок переговори в Брюсселі були відкладені американською стороною. За його словами, США запросили українську делегацію, але в останній момент перенесли зустріч через напруженість на Близькому Сході.

“Ми домовилися провести зустріч у Брюсселі. Американці запросили нас. Вони запросили, а тепер відклали. Чому? Тому що є певна напруженість навколо Близького Сходу”, — розповів президент.

Зеленський подякував США за готовність організувати тристоронню зустріч, однак наголосив, що для припинення війни необхідно підтримувати постійний переговорний процес.

“Чого ми потребуємо? Не робити пауз. Якщо ви справді хочете змусити росіян припинити вогонь, вам не потрібні паузи. Ви робите кроки. Щодня, кожні два дні — зустрічі, рішення, технічні групи, рішення”, — зазначив він.

Президент підкреслив, що готовність України до переговорів не означає згоди на будь-які умови мирної угоди.