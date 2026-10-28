Вашингтон пропонує Москві великі бізнес-угоди в межах мирних переговорів

США та Росія обговорюють можливе повернення американських компаній на російський нафтовий ринок після завершення війни проти України. Вашингтон розглядає майбутню економічну співпрацю як один зі стимулів для Москви погодитися на переговори про припинення війни.

Про це пише Financial Times із посиланням на людей, знайомих із перебігом переговорів.

Серед можливих проєктів — відновлення спільної роботи американських і російських нафтових компаній біля острова Сахалін на Далекому Сході. Також обговорюється залучення американських компаній до відновлення продажу російської нафти до Європи через трубопровід “Дружба”.

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За словами джерел FT, такі проєкти є частиною ширшої стратегії Білого дому, спрямованої на створення економічних стимулів для Володимира Путіна. Американські чиновники при цьому наголошують, що реалізація угод можлива лише після завершення війни.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф обговорював потенційні бізнес-проєкти з Путіним під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку вересня. Під час його наступного візиту до Москви минулого тижня серед нотаток Віткоффа було написано “Business Deals”.

Представник США повідомив FT, що команда Дональда Трампа обговорювала економічні пропозиції з обома сторонами війни. Для України йшлося про післявоєнну модель економічного зростання та інвестицій, а для Росії — про можливе відновлення економічної співпраці після війни.

“Нічого не узгоджено остаточно”, — наголосив американський посадовець, зазначивши, що будь-які економічні домовленості мають бути частиною всеохопної мирної угоди.

Exxon, авіаперельоти та титан

Одним із потенційних проєктів є відновлення співпраці на “Сахаліні-1”. До повномасштабного вторгнення американська ExxonMobil володіла 30% проєкту, однак після виходу компанії з Росії її частку було вилучено.

Минулого року Exxon заявляла, що веде переговори про компенсацію, але не планує повертатися до роботи в Росії.

Серед інших ідей — відновлення доступу американських авіакомпаній до російського повітряного простору для транзитних рейсів. Це могло б скоротити маршрути та витрати на пальне.

Також сторони обговорюють можливе відновлення співпраці у виробництві та постачанні титану, який широко використовується в цивільній авіації. До війни Boeing мав спільне підприємство в Росії, але зупинив співпрацю після повномасштабного вторгнення.

Lukoil, Аляска та Nord Stream

За даними FT, Вашингтон і Москва також обговорювали можливий продаж міжнародних активів Lukoil інвесторам, пов’язаним із Білим домом, проєкт із виробництва зрідженого природного газу на Алясці за участю російського Novatek та можливе відновлення постачання газу до Європи через вцілілі частини газопроводів Nord Stream.

Окремо сторони розглядали послаблення санкцій щодо калійних добрив та відновлення їх експорту через балтійські порти. Для цього, однак, знадобилося б рішення Європейського Союзу про пом’якшення санкцій.

Ще одна ідея стосується Запорізької АЕС. За одним із варіантів, управління окупованою Росією станцією могли б передати американській структурі, яка розподіляла б вироблену електроенергію між Україною та Росією.

Європа виступає проти угод до завершення війни

Європейські дипломати, за даними FT, неодноразово заявляли американській стороні, що виступають проти послаблення санкцій або укладення бізнес-угод із Росією до завершення війни.

Вони також наголошують, що рішення, які зачіпають інтереси ЄС, не можуть ухвалюватися без участі Європи.

Частина запропонованих проєктів може так і не бути реалізована через позицію Москви щодо завершення війни та небажання великих західних компаній повертатися на російський ринок.

Водночас США розраховують досягти прогресу під час майбутніх тристоронніх переговорів із Україною та Росією в Абу-Дабі. Очікується, що серед ключових тем будуть можливі гарантії безпеки для України та Росії після завершення війни.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Дональд Трамп анонсував можливу зустріч із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним найближчим часом. За його словами, Вашингтон бачить “великий прогрес” у переговорах щодо завершення війни.