Росіяни за добу обстріляли 31 населений пункт Сумщини: восьмеро поранених

У Європі сперечаються, як завершувати війну в Україні: що пропонують Осло і Гельсінкі

У США відмовилися з’ясовувати, хто наказав уповільнити Starlink в Україні

За всіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Найбільше постраждалих зафіксували у Шосткинській громаді. Внаслідок атак безпілотників поранені 55-річна жінка та четверо чоловіків віком 32, 40, 48 і 57 років.