Росіяни за добу обстріляли 31 населений пункт Сумщини: восьмеро поранених

Унаслідок російських обстрілів Сумської області за минулу добу постраждали восьмеро людей. Загалом війська РФ атакували 31 населений пункт регіону.
Про це повідомила Національна поліція України.
У Сумській громаді внаслідок атак російських дронів травмувалися 41-річний чоловік та 85-річна жінка.
У Путивльській громаді після удару безпілотника поранення дістав 40-річний чоловік.
Найбільше постраждалих зафіксували у Шосткинській громаді. Внаслідок атак безпілотників поранені 55-річна жінка та четверо чоловіків віком 32, 40, 48 і 57 років.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
За всіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.