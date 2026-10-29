        Події

        Росіяни за добу обстріляли 31 населений пункт Сумщини: восьмеро поранених

        Вадим Вакаренко
        29 Жовтня 2026 08:14
        читать на русском →
        Поліцейські та вибухотехніки працюють на місці російського обстрілу на Сумщині / Фото: Національна поліція України
        Поліцейські та вибухотехніки працюють на місці російського обстрілу на Сумщині / Фото: Національна поліція України

        Унаслідок російських обстрілів Сумської області за минулу добу постраждали восьмеро людей. Загалом війська РФ атакували 31 населений пункт регіону.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        У Сумській громаді внаслідок атак російських дронів травмувалися 41-річний чоловік та 85-річна жінка.

        Реклама
        Реклама

        У Путивльській громаді після удару безпілотника поранення дістав 40-річний чоловік.

        Найбільше постраждалих зафіксували у Шосткинській громаді. Внаслідок атак безпілотників поранені 55-річна жінка та четверо чоловіків віком 32, 40, 48 і 57 років.

        На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

        За всіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

        Наслідки російської атаки на один із населених пунктів Сумської області / Фото: Національна поліція України

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov