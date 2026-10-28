У Запоріжжі FPV-дрон заплутався в антидроновій сітці біля автобуса

У Запоріжжі російський FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус, однак заплутався в антидроновій сітці та здетонував, не долетівши до транспорту. Пасажири не постраждали, автобус зазнав незначних пошкоджень.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

За даними обласної влади, атака сталася напередодні близько 22:30.

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FPV-дрон потрапив у захисну сітку, встановлену вздовж дороги, після чого вибухнув.

В ОВА наголосили, що цей випадок демонструє ефективність антидронового захисту та важливість подальшого облаштування доріг такими сітками.