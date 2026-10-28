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        У Запоріжжі FPV-дрон заплутався в антидроновій сітці біля автобуса

        Вадим Вакаренко
        28 Жовтня 2026 07:41
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        Муніципальний автобус у Запоріжжі після спроби атаки російського FPV-дрона / Фото: Запорізька ОВА
        Муніципальний автобус у Запоріжжі після спроби атаки російського FPV-дрона / Фото: Запорізька ОВА

        У Запоріжжі російський FPV-дрон намагався атакувати муніципальний автобус, однак заплутався в антидроновій сітці та здетонував, не долетівши до транспорту. Пасажири не постраждали, автобус зазнав незначних пошкоджень.

        Про це повідомила Запорізька ОВА.

        За даними обласної влади, атака сталася напередодні близько 22:30.

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        FPV-дрон потрапив у захисну сітку, встановлену вздовж дороги, після чого вибухнув.

        В ОВА наголосили, що цей випадок демонструє ефективність антидронового захисту та важливість подальшого облаштування доріг такими сітками.

        Наслідки спроби атаки російського FPV-дрона на автобус у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

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