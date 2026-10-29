Росія запустила по Україні 112 БпЛА, серед них 40 реактивних

У ніч проти 29 жовтня Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками, серед яких 40 були реактивними. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 97 ворожих БпЛА, ще близько семи залишалися в повітрі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атаку здійснювали дрони типу Shahed, “Гербера” та безпілотники-імітатори типу “Пародія”. Їх запускали з напрямків Орла, Міллерового в Росії та тимчасово окупованого Донецька.

Реклама

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, серед 97 збитих або подавлених безпілотників 30 були реактивними.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях. Уламки збитих дронів впали ще на п’яти локаціях.

Повітряні сили наголосили, що бойова робота триває.