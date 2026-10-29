На Харківщині за добу загинула людина, ще восьмеро постраждали

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще восьмеро постраждали, серед них 13-річна дівчинка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинув 38-річний чоловік. Поранення дістали чоловіки віком 46, 55 і 41 рік та 48-річна жінка, ще одна 72-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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У Малій Данилівці поранені 42-річна жінка та 13-річна дівчинка. У Старому Салтові постраждав 75-річний чоловік.

Російські війська застосували по Харківщині чотири КАБи, один БпЛА типу “Герань-2”, чотири дрони типу “Молнія”, сім FPV-дронів та ще 19 безпілотників невстановленого типу.

У Харкові пошкоджено навчальний заклад, склади пошти, господарчу споруду, шість вантажівок, два автобуси, газовоз і напівпричіп.

Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що один із російських ударів припав по навчальному закладу. Також влучання фіксували у Холодногірському, Салтівському та Індустріальному районах міста.

У Богодухівському районі пошкоджено будівлю пошти та чотири будинки в Золочеві.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобілі, будинок і господарчу споруду, в Ізюмському — дев’ять приватних будинків та господарські споруди.

У Харківському районі пошкоджено житлові будинки, господарчу споруду та автомобілі у Слатиному, Високому, Залужному, Лісному, Дергачах і Малій Данилівці.

У Чугуївському районі пошкоджено будинок та автомобіль у Старому Салтові.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 158 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 66 852 людини.

За минулу добу на фронті зафіксовано 189 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак у районах Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів, а на Куп’янському напрямку російські війська один раз атакували в районі Новоосинового.