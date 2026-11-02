На виборах президента Болгарії перемагає прихильниця діалогу з Росією

На президентських виборах у Болгарії перемагає виконувачка обов’язків глави держави Іліяна Йотова, яка виступає за покращення відносин із Росією та скасування санкцій проти неї. Після опрацювання 99,68% протоколів вона набирає 57,66% голосів, її прозахідний суперник Андрей Гюров отримує 39,38% і вже визнав поразку.

Про це повідомляє Болгарське національне телебачення (БНТ) із посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

За результатами підрахунку 99,68% протоколів виборчих комісій, кандидатська пара Іліяна Йотова — Кирил Вилчев отримує 57,66% голосів. Їхні суперники Андрей Гюров і Георгій Кандев набирають 39,38%. Ще 2,96% виборців обрали варіант “Не підтримую нікого”.

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За межами Болгарії результати голосування відрізняються. Після опрацювання 93,47% закордонних протоколів Гюров і Кандев отримують 55,7% голосів, тоді як Йотова та Вилчев — 42,1%. Ще 2,2% виборців за кордоном не підтримали жодного кандидата.

Як повідомляє Associated Press, Андрей Гюров, якого підтримували реформістські прозахідні опозиційні партії, визнав свою поразку.

“Саме так проголосували громадяни Болгарії”, — заявив він, додавши, що результати необхідно прийняти.

62-річна Іліяна Йотова виконує обов’язки президента Болгарії із січня 2026 року, коли Румен Радев залишив посаду, щоб взяти участь у парламентських виборах.

Йотову підтримала партія Радева “Прогресивна Болгарія”, яка на парламентських виборах у квітні здобула 131 із 240 місць і сформувала парламентську більшість.

У разі офіційного підтвердження результатів Йотова стане першою жінкою в історії Болгарії, обраною президентом на всенародних виборах. Очікується, що вона продовжить політику Радева щодо збереження європейського курсу Болгарії, водночас підтримуючи покращення відносин із Росією та скасування санкцій.

Під час передвиборчих дебатів Йотова виступала за врегулювання війни шляхом переговорів за участю України та Росії, заявивши, що “мир може настати лише завдяки переговорам”. Вона також запропонувала провести зустріч із питань безпеки за участю всіх шести країн Чорноморського регіону для підписання мораторію на бойові дії.

Президент Болгарії обирається на п’ятирічний термін і може обіймати посаду не більше двох термінів. Його повноваження переважно представницькі, однак глава держави є головнокомандувачем збройних сил, може накладати вето на закони, підписує міжнародні договори та призначає послів.