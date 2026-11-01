        Суспільство

        Де 2 листопада буде до +15 °C, а де можливий дощ

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2026 20:59
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        Ілюстративне фото створене за допомогою ШІ
        Ілюстративне фото створене за допомогою ШІ

        В Україні 2 листопада буде хмарно, переважно без істотних опадів. Удень температура становитиме +7…+12 °C, на південному сході — до +15 °C.

        Про це повідомляє Укргідрометцентр.

        Невеликий дощ можливий уночі місцями на північному сході країни, а вдень — також на півдні Одещини.

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        У Карпатах, східних та північно-східних областях уночі й уранці подекуди утвориться туман.

        Вітер буде північно-західним, у південній частині країни — північно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура повітря становитиме +2…+7 °C.

        На Київщині прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Температура в області вночі становитиме +2…+7 °C, удень — +7…+12 °C.

        У Києві вночі очікується +4…+6 °C, удень — +7…+9 °C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.


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