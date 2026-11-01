У горах Румунії врятували трьох виснажених українців, які тиждень ішли через гори

Гірські рятувальники румунського повіту Марамуреш під час нічної операції врятували трьох виснажених українців у районі вершини Піп Іван. За словами врятованих, вони сім днів перебували в дорозі, долаючи гірські райони України.
Про це повідомила Гірська рятувальна служба Марамуреша — Salvamont Maramureș.
Українців знайшли в пастушому прихистку, куди їх попередньо скерували. До прибуття рятувальної команди вони встигли розпалити вогонь, зігрітися та відпочити.
На момент порятунку всі троє були фізично виснажені. Через перебування на холоді та у волозі зріс ризик переохолодження. Перед спуском рятувальники дали їм воду, гарячий чай та їжу.
Евакуацію ускладнювало неналежне спорядження: українці були в міському взутті й насилу пересувалися слизькою місцевістю, вкритою мокрим листям.
На небезпечних ділянках рятувальники встановлювали мотузку, щоб допомогти їм безпечно спуститися.
Операція завершилася передачею трьох громадян України прикордонній поліції Валя-Вішеулуй. У рятувальній службі зазначили, що інших проблем зі здоров’ям, які потребували додаткової медичної допомоги, у врятованих не було.