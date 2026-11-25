На Дніпропетровщині двом поліцейським повідомили про підозру у вимаганні та одержанні $5 тисяч неправомірної вигоди від колеги. За даними слідства, у разі відмови платити вони погрожували направити правоохоронця на виконання бойових завдань на лінії фронту.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, співробітник управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції та поліцейський одного з районних управлінь дізналися, що їхній колега обіцяв іншій особі допомогти уникнути адміністративної відповідальності за порушення ПДР, використовуючи свій вплив.
Підозрювані, за версією слідства, вимагали у нього $5 тисяч за те, щоб не передавати зібрані матеріали далі та сприяти уникненню кримінальної відповідальності.
У разі відмови вони нібито погрожували направити колегу на виконання бойових завдань на лінії фронту.
Поліцейський відмовився платити та звернувся до компетентних органів.
18 листопада 2026 року в Павлограді обох правоохоронців затримали після отримання всієї суми.
Суд обрав запобіжні заходи
Поліцейським інкримінують одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Суд обрав одному з підозрюваних тримання під вартою з можливістю внесення застави у 1,3 млн грн, іншому — із заставою 260 тисяч грн.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.