На Дніпропетровщині двом поліцейським повідомили про підозру у вимаганні та одержанні $5 тисяч неправомірної вигоди від колеги. За даними слідства, у разі відмови платити вони погрожували направити правоохоронця на виконання бойових завдань на лінії фронту.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, співробітник управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції та поліцейський одного з районних управлінь дізналися, що їхній колега обіцяв іншій особі допомогти уникнути адміністративної відповідальності за порушення ПДР, використовуючи свій вплив.

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Підозрювані, за версією слідства, вимагали у нього $5 тисяч за те, щоб не передавати зібрані матеріали далі та сприяти уникненню кримінальної відповідальності.

У разі відмови вони нібито погрожували направити колегу на виконання бойових завдань на лінії фронту.

Поліцейський відмовився платити та звернувся до компетентних органів.

18 листопада 2026 року в Павлограді обох правоохоронців затримали після отримання всієї суми.

Суд обрав запобіжні заходи

Поліцейським інкримінують одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Суд обрав одному з підозрюваних тримання під вартою з можливістю внесення застави у 1,3 млн грн, іншому — із заставою 260 тисяч грн.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.