Трагічно загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк

Трагічно загинув колишній голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк. Йому було 50 років.

Про це повідомила НКРЕКП.

Обставини загибелі Тарасюка у повідомленні регулятора не уточнюються.

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У НКРЕКП зазначили, що він присвятив значну частину професійного життя енергетичній галузі України та був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у цій сфері.

“Для нас він був не лише досвідченим керівником і фахівцем. Він був колегою, людиною зі своїм характером, переконаннями, принципами”, — йдеться у повідомленні Комісії.

Колектив НКРЕКП висловив співчуття рідним і близьким Валерія Тарасюка.

Що відомо про Валерія Тарасюка

Валерій Тарасюк народився 31 серпня 1976 року в Казанці Миколаївської області.

У 1998 році він із відзнакою закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Міжнародне право”.

У 2006–2014 роках Тарасюк очолював юридичний департамент та працював віцепрезидентом “ВС Енерджи Інтернешнл Україна”. У 2014 році керував Департаментом судової роботи Міністерства юстиції.

Членом НКРЕКП він уперше став у серпні 2014 року, а в березні 2016 року пішов у відставку.

У жовтні 2019 року Тарасюк повернувся до Комісії та очолював її у 2019–2022 роках. У березні 2024 року його знову обрали головою НКРЕКП.