У Львові чоловіка засудили до 15 років за сексуальні злочини щодо чотирьох дівчат

У Львові 23-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальні злочини щодо чотирьох дівчат віком від 11 до 15 років. За даними прокуратури, він знайомився з неповнолітніми у Telegram, видавав себе за 16–17-річного підлітка та входив у довіру.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори довели в суді, що чоловік майже рік спілкувався з неповнолітніми та схиляв їх до стосунків сексуального характеру.

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Від його дій постраждали четверо дівчат.

За даними слідства, з однією з потерпілих він вступив у статеві стосунки, коли їй було 14 років. Дівчина завагітніла та народила дитину, а експертиза підтвердила батьківство засудженого.

Розслідування розпочали після того, як лікарі пологового будинку звернулися до поліції.

У січні 2025 року чоловіка затримали. Під час перевірки його телефонів правоохоронці виявили матеріали, що містять дитячу порнографію.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Франківської окружної прокуратури Львова чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.