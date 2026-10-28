На Харківщині за добу постраждали 14 людей, серед них 4-річний хлопчик

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і ще 20 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали 14 людей, серед них 4-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення дістали чоловіки 68 і 66 років, а також жінки 32 і 65 років. Ще одна 65-річна жінка та 4-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.

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У Дергачах гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей. У Боровій поранено 69-річного чоловіка, а в селі Грушівка Кіндрашівської громади — двох 53-річних жінок.

За даними ОВА, російські війська застосували проти Харківщини одну ракету, два РСЗВ, чотири КАБи, чотири БпЛА типу “Молнія”, вісім FPV-дронів та ще 143 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено складське приміщення, чотири автомобілі, вхід до станції метро, адміністративну будівлю, цивільне підприємство, два багатоквартирні та один приватний будинок.

У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, автомобіль і заклад культури. У Куп’янському районі — три приватні будинки, електромережі та багатоквартирний будинок.

В Ізюмському районі пошкоджено 24 приватні будинки, гараж, 12 автомобілів, електромережі та навчальний заклад. У Харківському районі — приватні й складські будівлі, АЗС, гараж та автомобілі.

У Лозівському районі пошкоджено спортивний заклад і два приватні будинки, у Чугуївському — трактор.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 66 694 людини.

На фронті протягом доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак у бік Охрімівки та Малої Вовчої, а на Куп’янському напрямку російські війська тричі намагалися просунутися в бік Радьківки.