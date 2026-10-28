Якими можуть бути гарантії безпеки для України: Зеленський назвав три формати

Президент Володимир Зеленський назвав три можливі формати гарантій безпеки для України: двосторонні зобов’язання США, Коаліцію охочих за підтримки Вашингтона та членство в НАТО. Він наголосив, що більшість таких варіантів неможливо обговорювати без участі європейських партнерів.

Про це пише Укрінформ.

За словами Зеленського, Україна розраховує, що поряд із тристороннім форматом переговорів буде можливість для окремих консультацій за участю Європи.

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“Питання гарантій безпеки не можуть обговорюватися без Європи, на мій погляд”, — заявив президент.

Три можливі формати гарантій

Першим варіантом Зеленський назвав двосторонні гарантії безпеки від США за моделлю, подібною до статті 5 НАТО.

Другий формат — Коаліція охочих із американським “бекстопом”. За словами президента, такий механізм неможливо обговорювати без участі європейських країн.

Третій варіант — НАТО. Зеленський наголосив, що і цей формат потребує участі європейських членів Альянсу.

Європа потрібна і для відновлення України

Окремо президент наголосив на ролі Європи у післявоєнній відбудові України та фінансуванні її економічних потреб.

За його словами, європейські країни вже фінансують закупівлю зброї для України та підтримують державний бюджет, а в майбутньому Київ розраховує на участь європейського бізнесу у відбудові.

“Такий, умовно, “План Маршалла” без Європи ми не бачимо”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна може обговорювати з Росією за посередництва США концептуальні питання. Однак якщо йдеться про гарантії безпеки, які передбачають участь європейських країн, вони мають бути безпосередньо залучені до переговорів.

“Саме Україна протягом усіх цих років війни наполягає, що Європа має бути в усіх суттєвих обговореннях, і нам вдалося цю думку зробити зрозумілою і обов’язковою для інших учасників”, — заявив Зеленський.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський заявив: територіальні питання, які Росія пов’язує із завершенням війни та гарантіями безпеки, можуть обговорюватися лише на рівні лідерів України та Росії. Він також розповів, що серед можливих компромісних варіантів раніше обговорювали демілітаризовані зони.